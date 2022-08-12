Москва, 12 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Запустить движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируется в начале 2023 года. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра города Андрей Бочкарев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва

Чиновник отметил, что завершить строительство линии планируется уже до конца 2022 года.

«Это задача минимум, чтобы пассажиры поехали в начале 2023 года. В целом у нас все получается», — сказал Бочкарев.