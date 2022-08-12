Тюмень, , 15:12 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировали 229 выздоровевших и 29 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 12 августа региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 12 августа коронавирус выявили у 495 тюменцев. Это на 122 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 августа коронавирус выявили у 196 585 человек, выздоровели 190 054 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 351 человека