Тюмень, 12 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировали 229 выздоровевших и 29 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 12 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 12 августа коронавирус выявили у 495 тюменцев. Это на 122 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 августа коронавирус выявили у 196 585 человек, выздоровели 190 054 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).