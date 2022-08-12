Омск, , 15:12 — REGNUM МЧС РФ 12 августа опубликовало видео с места обрушения части жилого дома в Омске и назвало предварительную причину случившегося.

Момент обрушения жилого дома в Омске Цитата из видео Момент обрушения жилого дома в Омске

Уточняется, что площадь обрушения составляет примерно 200 кв. м. Эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. Предварительная причина-аварийное состояние здания. На месте работают силы и средства в количестве 62 человек и 18 единиц техники.

«Проблемы с домами на улице 20-го Партсъезда в Омске — не новинка. Ещё в 2019-м туда с инспекцией и свитой приезжала тогдашний мэр Оксана Фадина. Жители жаловались как раз на падающие стены, но упала в тот день только Фадина», — информирует телегам-канал breakingmash.

Напомним, ранее омские СМИ сообщали о том, что дом по улице 20 Партсъезда в Омске находится в неудовлетворительном состоянии. Весной 2021 года стало известно о выпадении кирпичной кладки в торцевой стене дома.

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