МЧС приступило к разбору завалов рухнувшей части дома в Омске
Омск, 12 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. МЧС РФ 12 августа опубликовало видео с места обрушения части жилого дома в Омске и назвало предварительную причину случившегося.
Цитата из видео Момент обрушения жилого дома в Омске
Момент обрушения жилого дома в Омске
Уточняется, что площадь обрушения составляет примерно 200 кв. м. Эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. Предварительная причина-аварийное состояние здания. На месте работают силы и средства в количестве 62 человек и 18 единиц техники.
«Проблемы с домами на улице 20-го Партсъезда в Омске — не новинка. Ещё в 2019-м туда с инспекцией и свитой приезжала тогдашний мэр Оксана Фадина. Жители жаловались как раз на падающие стены, но упала в тот день только Фадина», — информирует телегам-канал breakingmash.
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