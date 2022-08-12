Осло, 12 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Новые исследования показывают, что нарвал, гренландский кит и белуха мигрируют на север. Учёные связывают явление с повышением температуры в океане и таянием льдов. Исследование проводилось на основе данных отслеживания 227 особей. Об этом сообщает норвежское интернет-издание High North News со ссылкой на гренландский институт природных ресурсов.

Olga Shpak Гренландский кит

Нарвал, гренландский кит и белуха предпочитают холодную воду и морской лед, а температура поверхности океана важна для моделей миграции китов. Это также сигнализирует о том, соответствует ли район экологическим требованиям китов.

Ученые отслеживали перемещение китов за последние 30 лет. Одновременно с этим морской лед в Арктике сокращается на три-четыре процента за десятилетие. Поэтому наступит время, когда температура океана в районах обитания китов будет слишком высокой для жизнедеятельности морских млекопитающих.

Исследование не охватывает все популяции китов в Арктике, но есть основания полагать, что за ними последуют другие популяции.

По словам учёных, к 2100 году киты переместятся примерно на 250 километров дальше на север летом и почти на 125 километров зимой.

Нарвал считается самым чувствительным из арктических морских млекопитающих, поскольку его ареал обитания достаточно ограничен и он зависит от морского льда. Согласно самым негативным сценариям, в 2100 году у нарвалов в Западной Гренландии останутся очень ограниченные летние районы к северу от острова Баффинова в Нунавуте (Канада).

Как сообщалоИА REGNUM, Арктика нагревается быстрее, чем остальные континенты. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications Earth & Environment, показало, что это явление проходит в четыре раза быстрее. В некоторых районах Северного Ледовитого океана скорость потепления даже в семь раз выше.

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