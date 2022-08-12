Оренбургского ювелира уличили в похищении украшений клиентов
Оренбург, 12 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Оренбурге на скамье подсудимых окажется ювелир. Его обвиняют в присвоение клиентских ювелирных изделий, сообщили 12 августа в областной прокуратуре.
Надежда Дискант
Ювелирная работа
Предпринимателю вменяют совершение 13 преступлений. Ущерб оценивается в 415 тыс. рублей.
С мая 2020 года по январь 2022 года, находясь в трудном финансовом положении, мужчина сдавал в ломбарды принятые им для ремонта золотые украшения. Вырученные деньги он тратил на личные нужды.
Свою вину оренбуржец признал полностью. Уголовное дело передано в суд.