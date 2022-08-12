Москва, 12 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Банк России намерен по мере ослабления инфляционного давления снизить ключевую ставку до 5-6% годовых. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2023 год и период 2024 и 2025 гг., опубликованном на сайте регулятора.

Ключевая ставка

«По оценкам Банка России, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5–8,5% годовых в среднем в 2023 году и 6–7% годовых в среднем в 2024 году. По мере ослабления инфляционного давления Банк России будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% годовых», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил, что решение Банка России снизить ключевую ставку до 8% годовых — логичный шаг, необходимый для возвращения банков к нормальной кредитной активности. Он отметил, что при этом целесообразно продолжить снижение ставки, пусть даже и более низкими темпами.