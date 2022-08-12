Владикавказ, 12 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Северной Осетии пострадал от действий неизвестных хулиганов сквер в поселке Заводской. Вандалы разгромили скамейки, приведя в негодность пять из них. Информация об этом поступила в отдел полиции города Владикавказа. По горячим следам удалось установить личность хулигана, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

*Bitch Cakes* Вандал

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Владикавказу установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался неоднократно судимый 25-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Доставленный в отдел полиции подозреваемый признался в содеянном. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вандализм». В настоящее время устанавливается, чем мешали обвиняемому скамейки в парке. При этом ему придется отвечать еще и за ущерб, который составил 35 тысяч рублей.