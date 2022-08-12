Москва, 12 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. На площадке «Плюс Дача» в московском парке Горького выступит певица Сюзанна (Сюзанна Варнина). Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 12 августа.

Цитата из видеоинтервью Певица Сюзанна

В рамках концерта артистка планирует исполнить песни из ещё не вышедшей пластинки «Альтернатива», а также показать авторский перформанс с участием танцовщиков из шоу «Танцы». Мероприятие состоится 19 августа 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Лариса Долина объяснила, почему ей не нравится европейский образ жизни. По словам певицы, у жителей Европы слишком «размеренная жизнь», которая противна ей.