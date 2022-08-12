Москва, 12 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Физлица скупают валюту, потому что у российских граждан страны на подсознательном уровне «зашито» правило — если хочешь спасти свои сбережения — покупай доллары (или евро, или франки, или фунты, что угодно, только не рубли), заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой Статистики Государственного университета управления, д. э. н Николай Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Слишком часто рубль резко обесценивался, слишком часто люди частично или полностью теряли свои накопления. «А сто долларов — это всегда сто долларов» (старшее поколение наверняка помнит этот слоган, который крутили по телевизору на заре перестройки).

Кроме того, в июле курс доллара на Московской бирже был крайне привлекательным. И веря в то, что рано или поздно произойдет ослабление рубля люди стали выходить из российской валюты.

При этом, как следует из отчета ЦБ, купленную валюту граждане преимущественно переводили на свои зарубежные счета (банковские и брокерские). В итоге остатки иностранной валюты на банковских счетах физических лиц в июне текущего года уменьшились на 3 млрд долларов.

В этой сумме естественно определенная доля средств, приходится на переводы на свои счета граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, а также переводы на свои счета граждан из «дружественных» стран. Однако в общем объеме оно едва ли окажется превалирующим.

Просто сегодня российские граждане вполне ощутили на себе все геополитические риски и поэтому предпочитают спасать свои сбережения не только в иностранной валюте, но и в иностранных юрисдикциях.

Отмечу, что к этому их подталкивают и действия российских банков и брокеров, многие их которых ввели просто «грабительские» комиссии за хранение валюты на счетах.

Хотелось бы только чтобы наши граждане еще и в полной мере осознавали и возможные риски, связанные с хранением денег в валютах так называемых «недружественных» стран и тем более на счетах в их финансовых учреждениях.

Сложно сегодня сказать, когда будет введен какой-нибудь очередной «пакет санкций» и какие именно решения он будет в себе содержать. Однако очевидно, что сохранение своих сбережений сегодня потребует от человека недюжинной смекалки, понимания ситуации и умения быстро адаптироваться к самым неожиданным изменениям», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года физические лица купили рекордный объем валюты больше, чем продали, на рекордные 237,1 млрд рублей. Таким образом, рост спроса на валюту по отношению к июню превысил 34%.

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