Турин, Италия, , 15:08 — REGNUM Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не нужно время на адаптацию, он уже понимает, что должен делать. Об этом 12 августа заявил главный тренер «Торино» Иван Юрич.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

«На мой взгляд, ему не нужно время на адаптацию — он выступал за «Аталанту», поэтому уже понимает, что должен делать», — сказал Юрич.

Он добавил, что у Миранчука есть преимущество — он тренировался под руководством Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте», что может позволить ему сразу выходить на поле в стартовом составе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миранчук перешёл в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды с правом выкупа.

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