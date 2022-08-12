Кишинёв, 12 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Молдавии не будет прибегать к такой мере экономии, как отключение уличного освещения после 23:00. Об этом 12 августа сообщил журналистам госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан.

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«После ряда консультаций мы решили отказаться от этой идеи и оставить её только на уровне рекомендаций, в МВД ей дали отрицательное заключение», — сказал Боросан.

Он отметил, что экономия на освещение была только одной из предложенных мер экономии. Всего в правительстве придумали 35 способов.

Стоит отметить, что Молдавии готовятся к тому, что Газпром перестанет поставлять газ. При этом решено сократить потребление голубого топлива на 15%, независимо от объёмов поставок. Среди планируемых мер сдерживание роста цен на дрова, закупка мазута и угля, а также снижение температуры в помещениях в отопительный период.