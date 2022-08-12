Париж, , 15:05 — REGNUM Самый жаркий день недели ожидают во Франции в эту пятницу, 12 августа, передает BFM TV.

Жара 30.mchs.gov.ru

Температура воздуха в стране прогреется до 40°C. В 19 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары.

Минимальные значения будут высокими на юге страны с температурой 19-24°C. На севере страны температура воздуха прогреется лишь до 16°C, а местами до 17-20°C. Однако местами ожидается, что температура воздуха достигнет 40-41°C.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитый карикатурист Жан-Жак Семпе, соавтор «маленького Николя», умер в возрасте 89 лет.

Читайте также: Ушел из жизни знаменитый карикатурист Жан-Жак Семпе