Москва, 12 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Суд отправил под домашний арест Дмитрия Мохова, известного как «Скопинский маньяк». Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

По версии следствия, Мохов помогал скрыть следы чужого убийства в своём доме. Подозреваемому запрещено пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с журналистами.

Под домашним арестом он должен находиться до 7 октября.