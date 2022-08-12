Таганрог, Ростовская область, 12 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Частично отремонтировать Пушкинскую набережную в Таганроге следует уже в 2023 году — к 325-летию приморского города. Такое поручение местным властям в ходе рабочей поездки дал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге

Проект по благоустройству Пушкинской набережной претерпел изменения, касающиеся реконструкции берегоукрепительных сооружений. В первую очередь работы будут развёрнуты на участке площадью более 3,5 га в центральной части общественного пространства. Завершить её необходимо в 2023 году, даже несмотря на грядущие археологические исследования.

«Считаю, что приоритетным проектом для Таганрога является именно набережная. Необходимо создать условия для сохранения исторической части, развития новой и прилегающих территорий. Просто сделать дорожку для прогулок вдоль моря — неправильно», — считает глава региона.