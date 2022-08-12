Сеул, 12 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи построят подземные туннели для защиты районов, подверженных наводнениям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление мэра города Сеул О Сэ Хуна.

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Согласно опубликованным данным, в течение следующего десятилетия столичные власти выделят 1,5 трлн вон (~$1,15 млрд) на строительство шести крупных сооружений для хранения и отвода дождевой воды.

Проект подземного туннеля предусматривает установку водосточных труб диаметром около 10 метров на глубине 40-50 метров под землей.

Такие меры были приняты после того, как на центральную часть страны обрушились сильнейшие за последние 80 лет ливни, жертвами которых стали 19 человек.

В рамках первого этапа, который продлится до 2027 года, городские власти намерены построить такие туннели в таких районах, как Каннам, Кванак и Кванхвамун.

Известно, что данный проект был предложен ещё в 2011 году, однако он был отложен из-за проблем с бюджетом. В результате, из семи подземных тунелей был построен только один.

Между тем, в мае 2020 года было завершено строительство хранилища дождевой воды Синволь вместительностью 320 тыс. тонн воды.