Пермь, 12 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Пермском крае в июле 2022 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,8%, сообщает Пермьстат.

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Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги казало повышение стоимости пассажирских авиаперевозок (на 28,5%) и проезда в поездах дальнего следования (на 9,9-14,8%). В числе влияющих факторов также названо увеличение цен и тарифов на коммунальные услуги (на 1,9-6,4%) и услуги зарубежного туризма (на 6,1%).

Одновременно подешевели на 0,9-5,9% отдельные виды бытовых услуг, на 0,4-5,6% ­ проживание в гостиницах, в среднем на 1,5% — экскурсионные туры по России, на 0,8% — услуги банков.