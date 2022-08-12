Ханты-Мансийск, , 14:58 — REGNUM В Югре за сутки на 12 августа с COVID-19 госпитализировали 18 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 12 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 147 человек. Выявили 293 заражённых коронавирусом, на 57 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 89 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 12 августа лабораторно подтверждено 214 299 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 210 035 человек, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).

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