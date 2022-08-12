Тбилиси, 12 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Гирчи» — Больше свободы» Зураб Джапаридзе призвал всех недовольных действующим курсом Грузии начать с сентября борьбу за смену власти. Это заявление он разместил 11 августа в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата к/ф Притяжение. реж. Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Бунт

Он обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в «пророссийскости». По мнению Джапаридзе, Запад не примет Грузию, пока эта политическая сила будет у власти.

«Я призываю на бой, чтобы отобрать у них власть. Мы призываем бороться такими методами, как неповиновение, протест и саботаж. Мы должны помешать им сохранить власть. Неповиновение, протест, саботаж, парализация по всей стране», — заявил политик в видеообращении.

Стоит отметить, что ряд оппозиционных лидеров в Грузии в последнее время выступили с резкой критикой в адрес правящей партии и призывами отнять у неё власть. Это произошло после серии обвинений в адрес посла США Келли Дегнан в попытке спровоцировать войну Грузии с Россией, с которыми выступили депутаты парламента республики, вышедшие из рядов «Мечты».