Омск, 12 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В соцсетях 12 августа распространилось видео момента обрушения части многоквартирного жилого дома в Омске.

Цитата из видео Момент обрушения жилого дома в Омске Момент обрушения жилого дома в Омске

На видеокадрах видно, как рушится часть дома из красного кирпича, затем пространство вокруг дома оказывается в густой пыли.

В телеграм-каналах эту ситуацию сочли странной. «Как будто автор видео ждал, когда это случится», — говорится в подписи в одном из каналов.

В произошедшем разбираются правоохранительные органы, прокуратура и городские власти.

Цитата из видео Момент обрушения жилого дома в Омске Момент обрушения жилого дома в Омске

Как сообщало ИА REGNUM, днём 12 августа в Советском округе Омска обрушилась часть дома по улице 20-го Партсъезда. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают спасатели, ведётся разбор завалов.

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Ранее омские СМИ сообщали о том, что указанный дом находится в неудовлетворительном состоянии. Весной 2021 года стало известно о выпадении кирпичной кладки в торцевой стене дома. Омский облсуд обязал ответчика в срок до 31 декабря 2021 года провести здесь капитальный ремонт фасада.