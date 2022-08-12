Москва, 12 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Сама по себе эта ситуация с блокировкой счетов Национального расчетного депозитария (НРД) является абсурдной с точки зрения финансового права, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, д. э. н Николай Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В марте 2022 года ЕС включила НРД в санкционные списки, при причине чего были заблокированы его счета в иностранных депозитариях Euroclear и Clearstream. В итоге оказались невозможны любые операции с учитываемыми там ценными бумагами. Общий объем замороженных активов составил порядка 6 трлн рублей.

Дело в том, что НРД не является владельцем ценных бумаг, он всего лишь обеспечивает их учет. Так что по факту пострадал не столько НРД, сколько не включенные в санкционные списки инвесторы, среди которых не только россияне, но и иностранцы (в том числе и граждане ЕС).

Это, как если бы ушедший в отпуск бухгалтер, случайно увез с собой ключи от сейфа, в котором лежит зарплата сотрудников фирмы. И вот теперь вся фирма от директора до уборщицы сидит без зарплаты, горюет, и ждет возвращения бухгалтера и ключей.

В этих условиях и на этих основаниях подача иска — абсолютно логичный шаг. И можно было бы вполне ожидать положительного решения (а как иначе, ведь попрано «священное» право частной собственности), однако необходимо принять во внимание сложившийся контекст. И тут можно выделить два момента:

Во-первых, одно из оснований блокировки счетов НРД, состоит в том, что иностранные депозитарии просто не могут проводить сплошной контроль всех совершаемых НРД операций. А значит для них существует опасность случайно пропустить сделку в пользу лица или организации, находящихся под персональными санкциями, и, следовательно, уже самим попасть под «дамоклов меч» своих регуляторов.

Во-вторых, активно продвигающаяся сегодня в отношении нашей страны «культура отмены», побуждает отталкивать все имеющее хоть какие-то российские корни. А значит возможна и ситуация, когда решение будет приниматься скорее из геополитических, чем правовых соображений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных санкционных ограничений.

Читайте также: Национальный депозитарий подал в суд Евросоюза иск об отмене санкций