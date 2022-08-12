Луганск, 12 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Российские специалисты проверяют химические предприятия в Донбассе, пострадавшие от обстрелов со стороны украинских войск, на предмет утечек и загрязнений. Об этом рассказал журналистам командир отряда войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ с позывным «Художник».

Mil.ru Защита от химического оружия

По его словам, у отряда есть оборудование для анализа практически всех видов химических веществ. Также военные проводят радиационную разведку и спектрометрический анализ радиоактивности.

У всех военнослужащих, прибывших в Донбасс, есть опыт ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Территории вблизи химических предприятий, где проходили активные боевые действия, подвергались обстрелам украинских войск. Они могут быть загрязнены химическими веществами.

Командир отряда добавил, что для определения количественного и качественного состава загрязнителей было решено произвести разведку. За возможным выявлением химического загрязнения последуют специальные меры.

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