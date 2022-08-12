Владикавказ, , 14:55 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность организованной группы, которая торговала алкогольным суррогатом. Задержаны двое жителей республики, изъято большое количество поддельной алкогольной продукции. По данным фактам возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки, сообщили 12 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Алкоголь

«Фигуранты были задержаны с поличным сотрудниками полиции при продаже крупной партии фальсифицированной продукции. Оперативниками проведены обыски в торговом объекте и складском помещении. Было обнаружены и изъято свыше 1300 бутылок алкогольной продукции различных наименований, без ФСМ (федеральных специальных марок), черновые записи и денежные средства», — говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались двое мужчин в возрасте 47 и 55 лет. Они закупали контрафакт — водку, вино, коньяк — и реализовывали её гражданам под видом легальной алкогольной продукции в собственном магазине.

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