Новочеркасск, Ростовская область, 12 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Ростовской области спасатели помогли тонущей 34-летней женщине выбраться на берег. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Новочеркасска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Инцидент случился днём 11 августа в подводящем канале Новочеркасской ГРЭС, где купание строго запрещено. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечают спасатели, это уже не первый случай спасения за купальный сезон.

Всего в Ростовской области с начала лета погибли 55 человек, в том числе трое детей.