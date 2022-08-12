София, , 14:54 — REGNUM Крупнейшее на Балканах предприятие по изготовлению удобрений — Димитровградский завод Неохим (Болгария) — прекратило работу из-за повышения цен на энергоносители. Об этом 12 августа сообщает софийский информационный портал News. bg.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам директора «Неохима» Мирослава Иванова, в условиях резкого скачка стоимости газа структура уволила до 99 процентов персонала.

«Мы не можем оплачивать голубое топливо по новым тарифам, а без газа не можем производить аммиак и селитру», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, ранее Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) объявила о повышении цен на природный газ для промышленных и бытовых потребителей в стране на 60%.