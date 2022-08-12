Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Американская исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) выпустила новую пластинку под названием Traumazine. Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 12 августа.

Megan Thee Stallion Цитата из видеоинтервью

По словам артистки, этот проект стал для неё самым разносторонним, а на его производство она потратила больше времени, чем на любой из своих релизов. В саму пластинку вошли 18 треков, включая совместные работы с Future, Дуа Липой, Rico Nasty, Key Glock и другими.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, рэпер YG опубликовал новый сингл Toxic. Ожидается, что композиция войдёт в предстоящий альбом музыканта, релиз которого намечен на 2022 год.

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