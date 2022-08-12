Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Американская организация по предотвращению геноцида, известная как «Мемориальный музей Холокоста», заявляет, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрос риск массовых преступлений против уязвимых групп, включая этнические и религиозные меньшинства. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

Организация говорит, что хазарейцы сталкиваются ширящимися атаками, направленными против них.

«Мемориальный музей Холокоста» сообщает, что Афганистан в настоящее время входит в число четырёх стран, где существует риск массовых убийств мирных жителей, включая этнические и религиозные меньшинства. Также в статье этого учреждения, публикующего предупреждения о возможности геноцида, говорится, что Афганистан входит в тройку самых опасных стран по оценке рисков «Проекта раннего предупреждения».

Организация сообщает, что, наряду с давней историей преследований, сообщество хазарейцев сталкивается с растущими и широко распространёнными атаками, которые требуют немедленной реакции со стороны правительства США и международного сообщества.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие суннитские экстремисты, особенно «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане), считают хазарейцев своим главным врагом из-за их приверженности шиитскому направлению ислама», — пояснили в музее.

По данным организации, в течение 11 месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «хазарейская община подвергалась неоднократным нападениям со стороны как минимум двух преступных группировок: «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В качестве примера организация привела недавние атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные против шиитской и хазарейской общин Афганистана.

«Мемориальный музей Холокоста» также добавляет: »Несмотря на обещания защитить хазарейцев от угроз, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили целенаправленные нападения и принудительно выселили тысячи мирных хазарейцев».

Организация заявляет, что вторжение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезд Балхаб провинции Сарипуль сопровождалось серьёзным нарушением прав человека. По данным музея, помимо расстрелов мирных жителей по решению военно-полевых судов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), более 25 тысяч человек, в основном хазарейцев, были принудительно выселены из своих домов и в настоящее время находятся в невыносимых условиях.