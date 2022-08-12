Хазарейцы в Афганистане сталкиваются с угрозой массовых преступлений
Вашингтон, 12 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Американская организация по предотвращению геноцида, известная как «Мемориальный музей Холокоста», заявляет, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрос риск массовых преступлений против уязвимых групп, включая этнические и религиозные меньшинства. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Организация говорит, что хазарейцы сталкиваются ширящимися атаками, направленными против них.
«Мемориальный музей Холокоста» сообщает, что Афганистан в настоящее время входит в число четырёх стран, где существует риск массовых убийств мирных жителей, включая этнические и религиозные меньшинства. Также в статье этого учреждения, публикующего предупреждения о возможности геноцида, говорится, что Афганистан входит в тройку самых опасных стран по оценке рисков «Проекта раннего предупреждения».
Организация сообщает, что, наряду с давней историей преследований, сообщество хазарейцев сталкивается с растущими и широко распространёнными атаками, которые требуют немедленной реакции со стороны правительства США и международного сообщества.
«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие суннитские экстремисты, особенно «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане), считают хазарейцев своим главным врагом из-за их приверженности шиитскому направлению ислама», — пояснили в музее.
По данным организации, в течение 11 месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «хазарейская община подвергалась неоднократным нападениям со стороны как минимум двух преступных группировок: «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В качестве примера организация привела недавние атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные против шиитской и хазарейской общин Афганистана.
«Мемориальный музей Холокоста» также добавляет: »Несмотря на обещания защитить хазарейцев от угроз, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили целенаправленные нападения и принудительно выселили тысячи мирных хазарейцев».
Организация заявляет, что вторжение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезд Балхаб провинции Сарипуль сопровождалось серьёзным нарушением прав человека. По данным музея, помимо расстрелов мирных жителей по решению военно-полевых судов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), более 25 тысяч человек, в основном хазарейцев, были принудительно выселены из своих домов и в настоящее время находятся в невыносимых условиях.