Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Власти Белоруссии заинтересованы в локализации производства лифтов Могилевлифтмаш на Северо-Западе России, сообщил 12 августа на встрече с губернатором Ленинградской области министр промышленности республики Петр Пархомчик.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик. lenobl.ru

По его словам, формат отношений Белоруссии с Ленинградской областью становится постоянным.

«Сегодня Республика Беларусь заинтересована в локализации производства лифтов Могилевлифтмаш на Северо-Западе. Предполагаемая мощность завода семь-восемь тысяч лифтов в год», — сказал он.

В обладминистрации добавили, что локализация производства лифтов позволит заместить объёмы поставок лифтов иностранных компаний, покинувших российский рынок в регионе, где ведётся активное жилищное строительство.

«Нас интересует белорусская техника, как сельскохозяйственная, так и дорожные машины и пассажирский транспорт, а также оборудование, необходимое для реализации национальных проектов — строительства очистных сооружений и замены лифтов в многоквартирных домах», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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