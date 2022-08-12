Иркутск, 12 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Приангарье стартовала уборочная кампания, сообщает 12 августа телеграм-канал правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

Убраны зерновые культуры — ячмень и озимая рожь, ранний картофель и овощи в Иркутском и Усольском районах. В двух районах — Иркутском и Черемховском идёт уборка ранних овощных культур и картофеля.

«По данным на 10 августа, убрано порядка 1 тыс. га ячменя первых сроков сева, валовый сбор зерна составил более 2 тыс. тонн. Урожайность ячменя в хозяйствах составила 31,8 ц/га. Ранние овощи убраны на площади 0,3 га, собрано 2,5 тонны. Картофель убран на площади 5 га, валовый сбор — 91 тонна. В ближайшее время свежие овощи и картофель, произведенные аграриями региона, появятся на прилавках торговых сетей и ярмарках области», — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Всего под урожай 2022 года в Иркутской области посеяно 403,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Во всех категориях хозяйств Приангарья было посажено 22,5 тыс. га картофеля, овощи открытого грунта размещены на площади 3,5 тыс. га. В 2022 году увеличена доля посевной площади под масличными культурами — рапс и лён, рыжик и соя. В прошлом году они занимали 8% от общей посевной площади, в этом — уже 12,5%. Общая площадь под масличными культурами составляет 87,1 тыс. га. Массовая уборка масличных культур в области начнется во второй декаде сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году уборочная кампания в Иркутской области стартовала примерно в это же время. Тогда в трёх районах был начат сбор ранних овощных культур, в двух — картофеля.

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