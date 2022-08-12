Красногорск, , 14:52 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 162 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 12 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 204 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 968 человек выздоровели после COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 968 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19