Красногорск, 12 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 162 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 12 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 204 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 968 человек выздоровели после COVID-19.