Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Американская компания Unity Technologies подписала контракт с CACI International Inc., компанией, которая предоставляет правительству США технологии наблюдения. Информация об этом появилась на сайте издания bloomberg.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря этому сотрудничеству, Unity поможет правительству определить человеко-машинные интерфейсы или HMI для аэрокосмических приложений и не только», — сказал старший вице-президент Unity Марк Уиттен. Отмечается, что компания будет предоставлять свои технологии цифрового 3D-моделирования.

Напомним, что студия Unity Technologies основана 2 августа 2004 года и занимается разработкой видеоигр. Она также является создателем известного игрового движка Unity.