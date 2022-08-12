Вашингтон, 12 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Американская компания Unity Technologies подписала контракт с CACI International Inc., компанией, которая предоставляет правительству США технологии наблюдения. Информация об этом появилась на сайте издания bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Благодаря этому сотрудничеству, Unity поможет правительству определить человеко-машинные интерфейсы или HMI для аэрокосмических приложений и не только», — сказал старший вице-президент Unity Марк Уиттен. Отмечается, что компания будет предоставлять свои технологии цифрового 3D-моделирования.

Напомним, что студия Unity Technologies основана 2 августа 2004 года и занимается разработкой видеоигр. Она также является создателем известного игрового движка Unity.