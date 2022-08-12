Москва, 12 августа 2022, 14:50 — REGNUM Министерство спорта РФ планирует сделать Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов традиционным соревнованием. Об этом 12 августа сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Сейчас стартует Спартакиада сильнейших, мы сделаем это традицией, и уверен, это будет дальнейшей мотивацией трудиться спортсменам», — сказал Матыцин.
Он добавил, что Минспорта будет делать всё возможное, чтобы выполнить поручение президента РФ по расширению календаря соревнований.
Напомним, в СССР Спартакиады проводились в 1956 по 1991 год.