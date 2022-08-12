Москва, , 14:50 — REGNUM Министерство спорта РФ планирует сделать Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов традиционным соревнованием. Об этом 12 августа сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Сейчас стартует Спартакиада сильнейших, мы сделаем это традицией, и уверен, это будет дальнейшей мотивацией трудиться спортсменам», — сказал Матыцин.

Он добавил, что Минспорта будет делать всё возможное, чтобы выполнить поручение президента РФ по расширению календаря соревнований.

Напомним, в СССР Спартакиады проводились в 1956 по 1991 год.