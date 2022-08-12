Красногорск, , 14:50 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 968 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 12 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 979 007 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 1 014 077.

При этом 12 августа в Подмосковье ни один человек не погиб от COVID-19.

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