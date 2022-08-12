Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Аграрии Ростовской области побили рекорд по урожаю зерна, отправив в закрома более 14,5 млн тонн ранних зерновых культур. Об этом 12 августа сообщил в своём телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Основной донской каравай поистине небывалый — собрано более 14,5 млн тонн! Это почти на 2 млн тонн больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн тонн», — уточнил глава региона.

Он также отметил, что средняя урожайность в 2022 году составила 42,2 центнера с одного гектара. Голубев поблагодарил хлеборобов за такие высокие показатели.