Париж, , 14:49 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поблагодарил компании, которые «освобождают» своих сотрудников-добровольцев от работы для тушения огня, передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Министр внутренних дел направил благодарственное послание компаниям и работодателям, «освободившим» своих сотрудников, пожарных-добровольцев, чтобы они могли бороться с огнем.

«Призыв работодателей к национальной солидарности приносит свои плоды. Спасибо им и спасибо пожарным за их мужество», — написал Джеральд Дарманин в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила о сохранении диалога с Россией на случай, когда потребуется вести переговоры.

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