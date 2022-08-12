Пермь, , 14:48 — REGNUM В Перми назначена дата рассмотрения апелляции бывшего прокурора Индустриального района Перми на приговор, сообщает издание »Коммерсантъ ».

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Пермский краевой суд проведёт заседание 31 августа. Экс-прокурор обжаловал вердикт суда первой инстанции.

Напомним, бывший прокурор Индустриального района города признан виновным во взяточничестве. Ему назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима и штраф в размере 10 млн рублей. Суд запретил фигуранту занимать должности на госслужбе в течение пяти лет и лишил звания старшего советника юстиции. Сам экс-прокурор вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

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