Москва, , 14:46 — REGNUM Необходимо за памятью о ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки не забывать о бомбардировках Токио и других японских городов неядерными средствами, заявил 12 августа начальник Управления содействия международному развитию Россотрудничества Константин Виноградов на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

Виноградов подчеркнул, что за бомбардировки Японии и Германии отвечает один человек — генерал ВВС США Кертис Эмерсон Лемей. При этом он отметил, что наиболее беспощадным бомбардировкам в том же Токио подвергались отнюдь не предприятия японских промышленных воротил, а районы проживания бедняков, и об этом не следует забывать.

Виноградов также отметил, что несмотря на сокрытие японской пропагандой того, кто бомбил атомным оружием Хиросиму и Нагасаки, правду об этом все еще помнит даже часть молодежи. И России следует доносить свою позицию по данной трагической странице японской истории.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации Российской Федерации.