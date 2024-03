Лондон, 12 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Британский издатель No More Robots заявил, что игра Soccer Story выйдет в 2022 году. Анонс состоялся на официальном сайте проекта.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тест видеоигр

Soccer Story — это ролевая игра с открытым миром, в которой игроку предстоит спасти футбольную индустрию с помощью волшебного мяча. Проект должен выйти на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Напомним, что издатель No More Robots был основан в 2017 году. Он занимался выпуском таких игр, как Descenders, Let’s Build A Zoo и Not Tonight 2.