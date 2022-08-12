Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН не поддержали версию Киева об обстрелах Запорожской атомной электростанции, сообщил 12 августа заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

Un.org Дмитрий Полянский

По его словам, в ходе прошедшего обсуждения никто украинскую версию об обстрелах ЗАЭС не поддержал, несмотря на зацикленность обвинений в адрес России. Полянский выразил надежду, что итоги встречи удержат украинское руководство от безрассудных провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обстрелы киевскими войсками территории Запорожской АЭС прокомментировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.