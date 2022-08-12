Астана, 12 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В казахском сегменте соцсетей уже несколько дней обсуждают «внезапно изменившееся отношение к гражданам Казахстана в Турции». Об этом 12 августа написал казахстанский политолог Марат Шибутов в своём телеграм-канале.

Tccb.gov.tr Президенты Турции и Казахстана Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев

По мнению эксперта, турки, которые еще вчера «мило улыбались, по мановению волшебной палочки посылают казахстанцев, которые хотят получить вид на жительство, в задницу, несмотря на купленную недвижимость и прочее».

Автор отметил, что турки проявляют к свое негативное отношение к гражданам Киргизии и Узбекистана, если те изъявляют желание переехать на постоянное место жительства в Турцию.

«При этом гражданам России и Украины вид на жительство дают спокойно и всё также мило улыбаются. Народ наш возмущается и в шоке от такого восточного (для нас западного) коварства — «а как же общие тюркские корни и прочее?», — пишет Шибутов.

Причину недоумения казахстанцев от непоследовательного поведения граждан Турции аналитик объясняет «низким уровнем преподавания истории в школах Казахстана».

«Те, кто хорошо знают историю Казахстана, должны понимать, что те самые огузы, которые жили на Сырдарье, разгромили канглы, ну и которые после почти ста лет непрерывной войны на уничтожение с кипчаками ушли на запад — это и есть предки нынешних турок. Да, турки считают Казахстан своей Родиной, но вы сами-то задумайтесь, почему они тут больше не живут, и кто за это в ответе?», — спросил он.

Политолог делает вывод, что с точки зрения жителей Турции, казахи «в этой истории однозначно не положительные персонажи». А прежнее хорошее отношение к гражданам Казахстана объясняется двумя причинами.

«Раньше казахи везли свои деньги в Турцию и раньше действовали договоренности турецких и казахстанских элит. А тут и деньги новые появились, и иностранцев стало много, элита у нас сменилась, так что турки показали свое настоящее лицо и свое отношение к нам и нашим соседям. А это — отношение как к людям третьего сорта», — отметил эксперт.