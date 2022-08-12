* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:43 — REGNUM В столице Афганистана возобновились тотальные проверки домов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Кабул Oxam

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски на рассвете 11 августа в районах «Гаризга» и «Демзанг» города Кабула и продолжали их до позднего вечера. В ходе обысков талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шестерых жителей уезда Дара провинции Панджшер. Известно, что задержанные являются гражданскими лицами и не принадлежат ни к какой группировке.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не заявили.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули кампанию по проверке домов в Кабуле после ракетных обстрелов позиций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силами Фронта национального сопротивления в районе Поджава уезда Дара.

Весной талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также провели массовые проверки домов в Кабуле.