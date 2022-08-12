Москва, 12 августа 2022, 14:43 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 358 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 12 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 358 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 5 955 человек выздоровели после COVID-19.
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