Волгоград, , 14:57 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков, избивших 14-летнего подростка в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По данным следствия, днём 2 августа школьник шёл на встречу к своему приятелю по одной из улиц Тракторозаводского района. Оперативники в гражданской одежде в это время проводили мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств. Увидев несовершеннолетнего и приняв его за преступника, сотрудники полиции окликнули подростка, после чего попытались задержать. Школьник стал убегать. Догнав его, оперуполномоченные применили «физическую силу и специальные средства, в результате которых последнему были причинены различные телесные повреждения». Затем, разобравшись в ситуации, сотрудники полиции отпустили подростка домой.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, действиям сотрудников полиции будет дана надлежащая процессуальная оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП заинтересовались в Госдуме РФ.

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