Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Объем производства валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области вырос на 24% за полгода и достиг 161,6 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 12 августа в пресс-службе областной администрации.

ИA REGNUM Сельское хозяйство

За минувшие шесть месяцев 2022 года производство валовой продукции АПК региона прибавило 31,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, продукция сельского хозяйства прибавила 9,1 млрд рублей до 42,8 млрд рублей. Таким образом индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,5%.

«Пищевая и перерабатывающая промышленность прибавила 21,8 млрд рублей до 112,1 млрд рублей, продукция рыбохозяйственного комплекса — плюс 0,7 млрд рублей до 6,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что с начала 2022 года региональные сельхозпроизводители получили 4,14 млрд рублей господдержки, это 81% от лимита текущего года. При этом аграрии ежегодно повышают эффективность использования средств государственной поддержки, налоговые поступления от предприятий АПК в бюджеты всех уровней выросли на 18%.