Ставрополь, , 14:41 — REGNUM Победительницей конкурса «Миссис Россия-2022» стала жительница Ставропольского края. Представлявшей регион 57-летней Любови Некрасовой достался титул «Королева молодости, грации, красоты и спорта», пишет телеканал «СвоёТВ».

Красота — страшная сила Анна Алябьева © ИА REGNUM

Комментируя свою победу, ставропольчанка рассказал, что стать призером ей удалось благодаря тому, что она »не проводит время в салонах и на массаже, а очень много работает».

Любовь Некрасова более 30 лет занимается йогой и передает свои знания людям, пытающимся улучшить здоровье. У неё двое детей, 36 и 16 лет, и девятилетний внук.