Ставрополь, 12 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Победительницей конкурса «Миссис Россия-2022» стала жительница Ставропольского края. Представлявшей регион 57-летней Любови Некрасовой достался титул «Королева молодости, грации, красоты и спорта», пишет телеканал «СвоёТВ».

Анна Алябьева ИА REGNUM Красота — страшная сила

Комментируя свою победу, ставропольчанка рассказал, что стать призером ей удалось благодаря тому, что она «не проводит время в салонах и на массаже, а очень много работает».

Любовь Некрасова более 30 лет занимается йогой и передает свои знания людям, пытающимся улучшить здоровье. У неё двое детей, 36 и 16 лет, и девятилетний внук.

«Любовь проводит детско-подростковые программы, интенсивы для детей по работе с телом, по развитию личности и объединяет на своей площадке детей и родителей», — говорится в материале телеканала.